Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan’la deniz kenarında sarmaş dolaş! Yatak odası sırlarını ifşa etmişti yine sosyal medyayı salladı
Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan'la deniz kenarında sarmaş dolaş! Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, katıldığı bir programda yatak odası sırlarını ifşa etmişti. Açıklamasıyla uzun süre magazin gündeminde yer edinen oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile deniz kenarında verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınlayarak eşinin kendisine evlenme teklifi ettiği günün yıldönümüne özel bir paylaşımda bulundu. 46 yaşındaki Altuğ'un eşi ile verdiği poz kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni alarak sosyal medyaya damga vurdu. İşte Pınar Altuğ'un o paylaşımı...
Tamer Karadağlı ile başrolünü paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisiyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, geçen aylarda katıldığı bir programda yatak odası sırlarını ifşa etmişti.
Yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde günlerce konuşulan Pınar Altuğ, "40'lı yaşlarla libido azalıyor mu?" sorusuna şu yanıtı vermişti: "Benim yaşla birlikte günlük hayatımdaki enerjim de düşmedi. Libido da bununla bağlantılı.
Altuğ, evliliğin aşkı bitirip bitirmediğini, çocuk doğunca başlayan zorlukları ise şöyle açıklıyor: "Bizde tutku sönmedi. Ama bebek dünyaya geldiğinde, ilk iki sene evlilik darbe yiyor. Bir tarafta senden meme, pışpış bekleyen bir bebek var, diğer tarafta senden seks bekleyen bir adam var. Ben öz bakımından vazgeçen bir kadın olmadım, yine de insansın, gücün yetmiyor"