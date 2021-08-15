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Haberler Magazin Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan’la deniz kenarında sarmaş dolaş! Yatak odası sırlarını ifşa etmişti yine sosyal medyayı salladı

Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan’la deniz kenarında sarmaş dolaş! Yatak odası sırlarını ifşa etmişti yine sosyal medyayı salladı

Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan'la deniz kenarında sarmaş dolaş! Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, katıldığı bir programda yatak odası sırlarını ifşa etmişti. Açıklamasıyla uzun süre magazin gündeminde yer edinen oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile deniz kenarında verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınlayarak eşinin kendisine evlenme teklifi ettiği günün yıldönümüne özel bir paylaşımda bulundu. 46 yaşındaki Altuğ'un eşi ile verdiği poz kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni alarak sosyal medyaya damga vurdu. İşte Pınar Altuğ'un o paylaşımı...

15.08.2021 15:01 - Son Güncelleme: 16.08.2021 02:10
Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan’la deniz kenarında sarmaş dolaş! Yatak odası sırlarını ifşa etmişti yine sosyal medyayı salladı

Tamer Karadağlı ile başrolünü paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisiyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, geçen aylarda katıldığı bir programda yatak odası sırlarını ifşa etmişti.

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Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan’la deniz kenarında sarmaş dolaş! Yatak odası sırlarını ifşa etmişti yine sosyal medyayı salladı

Yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde günlerce konuşulan Pınar Altuğ, "40'lı yaşlarla libido azalıyor mu?" sorusuna şu yanıtı vermişti: "Benim yaşla birlikte günlük hayatımdaki enerjim de düşmedi. Libido da bununla bağlantılı.

Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan’la deniz kenarında sarmaş dolaş! Yatak odası sırlarını ifşa etmişti yine sosyal medyayı salladı

Ne genç arkadaşlarım var, "Ay şimdi onu mu yapacağız" diyorlar, yapıver işte, hallediver. Hep iç ritmi yüksek ve enerjik bir kadın oldum. Dolayısıyla 40'lı yaşlarda olmak bir şey değiştirmedi, sadece bir rakam. Bu arada dolu dolu 46 yani, söyleyebiliriz de.

Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan’la deniz kenarında sarmaş dolaş! Yatak odası sırlarını ifşa etmişti yine sosyal medyayı salladı

Seks önemlidir. Çünkü seks olmadığı zaman, aşk ve tutku düşmeye başlar. Sadece seksle de olmaz. Eve geldiğinde sadece yatakta güzel vakit geçiriyorsan bu bir zaman sonra sıkıcı olur. Dolayısıyla devamında iyi geçinmeli, ortak paylaşımların olmalı"

Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan’la deniz kenarında sarmaş dolaş! Yatak odası sırlarını ifşa etmişti yine sosyal medyayı salladı

Altuğ, evliliğin aşkı bitirip bitirmediğini, çocuk doğunca başlayan zorlukları ise şöyle açıklıyor: "Bizde tutku sönmedi. Ama bebek dünyaya geldiğinde, ilk iki sene evlilik darbe yiyor. Bir tarafta senden meme, pışpış bekleyen bir bebek var, diğer tarafta senden seks bekleyen bir adam var. Ben öz bakımından vazgeçen bir kadın olmadım, yine de insansın, gücün yetmiyor"

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