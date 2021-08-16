Burcu Özberk derin göğüs dekolteli iddialı pozu ile nefesleri kesti

Burcu Özberk kırmızılar içinde paylaştı derin dekoltesi olay oldu! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, Instagram sayfasında yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, derin dekolteli iddialı kırmızı elbisesi ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşım, kısa süre içinde binlerce beğeni alırken sosyal medyaya damga vurdu. Özberk için "Yandı buralar", "Nefesim kesildi", "Şahane" gibi yorumlar yapıldı. İşte Burcu Özberk'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...