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Pınar Altuğ’dan boşanma iddialarına olay yanıt: ‘’Biz boşandık o yüzden Yağmur yok burada’’

Pınar Altuğ’dan boşanma iddialarına olay yanıt: ‘’Biz boşandık o yüzden Yağmur yok burada’’
13.06.2023 09:30 - Son Güncelleme: 13.06.2023 09:33

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Pınar Altuğ 'boşandık' dedi daha fazla dayanamadı fena patladı! Kendisinden 8 yaş küçük eşi Yağmur Atacan'la arası bozuk denmişti, Pınar Altuğ açıklamasıyla dikkat çekti. 2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan hayli uzak ama sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ki bu sayede magazin gündemine yön veriyor. Diğer ünlü isimlerin aksine sosyal medyada takipçileriyle direkt iletişim kurmaktan çekinmeyen Pınar Altuğ bir yandan da dosta düşmana meydan okuyan paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Son olarak eşi Yağmur Atacan'la boşanma aşamasında olduğu iddiasıyla gündeme gelen Pınar Altuğ katıldığı bir lansmanda yaptığı açıklamayla gündeme bomba gibi düştü. İşte o açıklamalar…

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