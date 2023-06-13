Emre Altuğ'dan eski eşi Çağla Şıkel'e gönderme "Annesi öyle Kuzey annesine çekmiş"

Çağla Şıkel ile 7 yıl aynı yastığa baş koyan iki çocuk babası Emre Altuğ, son dönemlerde aşk iddialarıyla gündeme gelmişti. Çağla Şıkel'in Nail Gönenli ile yeni bir aşka yelken açmasının ardından Emre Altuğ'un Yalı Çapkını dizisindeki partneri Gözde Kansu ile ilişki yaşadığı öne sürülmüş, ikilinin sarmaş dolaş görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü... Altuğ önceki gün oğlu Kuzey ile berabaer Babalar Günü için düzenlenen bir tenis maçına çıktı. Altuğ basın mensuplarıyla sohbeti sırasında eski eşi Çağla Şıkel'e gönderme yaptı.