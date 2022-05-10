Petek Dinçöz süper minisiyle sosyal medyayı salladı! "Heykel gibi kadınsın”

Son dönemlerde magazin gündeminde sık sık yer alan Petek Dinçöz, 15 Mart'ta 8 yıllık eşi Serkan Kodaloğlu ile tek celsede boşanmıştı. Oğlunun velayetini alan Dinçöz, boşanmanın ardından Miami'ye taşındı. Bu süreçte Dinçöz'ün Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la adı aşk dedikodularına karıştı. Ancak Zarrab'ın avukatı iddiayı yalanladı. Konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan Dinçöz ise sosyal medya paylaşımlarına hız verdi ve iddialı pozlarıyla sık sık adından söz ettirdi. O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Dinçöz, mini şortuyla verdiği bir pozunu yayınladı. Paylaşımıyla sosyal medyayı sallayan şarkıcı için "Heykel gibi kadınsın" yorumu yapıldı. İşte Petek Dinçöz'ün o paylaşımı...