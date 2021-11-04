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Para deryası! Derya Uluğ'dan sevgilisi Asil Gök'e servet değerinde hediye!

Para deryası! Derya Uluğ'dan sevgilisi Asil Gök'e servet değerinde hediye!
04.11.2021 19:37
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Şarkıcı Derya Uluğ önceki gece sevgilisi Asil Gök için Yeniköy'deki bir mekanda sürpriz doğum günü partisi yaptı. Popçu Derya Uluğ, konserden kazandığını sevgilisine harcadı. Biricik aşkına tam 150 bin TL değerinde saat aldı!

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Hediye için kesenin ağzını açtı. Tam 150 bin TL değerinde bir saat aldı.

Saati hediye ederken övgüler yağdırdı. "Asil ile yıllardır beraberiz. Ben hakettiğini düşünüyorum. Asil benim kariyerim için de çok çalışıp çaba gösterdi. Aslında bu kadar emeğin çabanın değeri milyonluk saatle ölçülemez" ifadesini kullandı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Uluğ'un hediyesi ise sosyal medyayı salladı.

Genç popçu için şu yorumlar yapıldı: Gerçekten çok Asil bir hareket olmuş. Darısı bileğime! Denizde kum Derya'da para. Dertler Derya değil paralar derya olsa gerek. Bu nasıl hediye. Her erkeğin Derya gibi bir sevgilisi olmalı. Asil'e saat kaç diye soranlar acaba hangi cevabı alacak. 150 bin TL'lik saat alan kim bilir başka hangi hediyeleri alır!

BUNLAR ISINMA TURLARI
Derya Uluğ'un parmağında takılı olan tek taş yüzük gözlerden kaçmadı! Uluğ "Arkadaşlar bunlar ısınma turları" diyerek sevgilisi Asil ile kahkahalara boğuldu.

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