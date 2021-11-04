Haberler Magazin Videoları Aile mahkemesi! Oyuncu Ceren Hindistan kızının davasını kaybetti! 3 ayda bir...

Aile mahkemesi! Oyuncu Ceren Hindistan kızının davasını kaybetti! 3 ayda bir...

Aile mahkemesi! Oyuncu Ceren Hindistan kızının davasını kaybetti! 3 ayda bir...
04.11.2021 19:37
Ana Sayfa 01:36
İYİ Partili Lütfü Türkkan’dan...
Ana Sayfa 01:16
İstanbul’da sis etkili oldu
Ana Sayfa 01:59
Süper Lig’in 12. hafta açılış...
Ana Sayfa 00:22
Vali törende kendini...
Ana Sayfa 00:55
PKK’lı teröristten kan...
Ana Sayfa 13:50
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Ana Sayfa 03:24
İstanbul’da çileye dönen cuma...
Ana Sayfa 00:22
Muharrem İnce'den muhalefete...
Ana Sayfa 02:31
Turgut Aslan, evlat...
Ana Sayfa 16:20
Cem Özer'e tek gecelik ilişki...
Ana Sayfa 00:52
Selimiye Camisi'nde bulunan...
Ana Sayfa 00:45
Başkan Erdoğan gençlerle...

Ceren Hindistan, böbreğinde tümör tespit edilen kızı Arya'nın kemoterapi tedavisi görmesini istemedi. Bunun üzerine hastane yetkilileri, mahkemeye gitti. Tedavisi yapılmayan küçük çocuğun koruma altına alınmasını talep etti.

Magazin Videoları

Aile Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada karar çıktı. Mahkeme davayı kabul etti. Ceren Hindistan'ın 3 ayda bir olmak üzere kızını sağlık kontrolünden geçirmesine, alınan sağlık raporunun mahkemeye sunulmasına karar verildi.

Ceren Hindistan kızının sağlığıyla ilgili mahkemeye rapor verecek...

SON DAKİKA