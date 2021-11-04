Ceren Hindistan, böbreğinde tümör tespit edilen kızı Arya'nın kemoterapi tedavisi görmesini istemedi. Bunun üzerine hastane yetkilileri, mahkemeye gitti. Tedavisi yapılmayan küçük çocuğun koruma altına alınmasını talep etti.
Ceren Hindistan, böbreğinde tümör tespit edilen kızı Arya'nın kemoterapi tedavisi görmesini istemedi. Bunun üzerine hastane yetkilileri, mahkemeye gitti. Tedavisi yapılmayan küçük çocuğun koruma altına alınmasını talep etti.
Aile Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada karar çıktı. Mahkeme davayı kabul etti. Ceren Hindistan'ın 3 ayda bir olmak üzere kızını sağlık kontrolünden geçirmesine, alınan sağlık raporunun mahkemeye sunulmasına karar verildi.
Ceren Hindistan kızının sağlığıyla ilgili mahkemeye rapor verecek...