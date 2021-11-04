Aile Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada karar çıktı. Mahkeme davayı kabul etti. Ceren Hindistan'ın 3 ayda bir olmak üzere kızını sağlık kontrolünden geçirmesine, alınan sağlık raporunun mahkemeye sunulmasına karar verildi.

Ceren Hindistan kızının sağlığıyla ilgili mahkemeye rapor verecek...