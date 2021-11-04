Bergüzar Korel doğum yaptı! Halit Ergenç ve Korel çifti kızlarını kucağına aldı!

Bergüzar Korel doğum yaptı! Son dakika haberi ünlü oyuncu Bergüzar Korel ve kızından geldi. Ali ve Han adında iki erkek evladı olan Bergüzar kızını kucağına aldı. Üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü ismin kızına verdiği isim merak konusu. Karnı burnunda pozları ile magazin gündeminde sıkça yer alan Bergüzar Korel, 2009 yılında kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile dünyaevine girdi. İşte ilk çocuğu Ali'yi 2010 yılında dünyaya getiren ve geçen yıl mart ayında ikinci oğlu Han'ı kucağına alan Bergüzar Korel'in çocukları...