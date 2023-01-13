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Öznur Serçeler'in eşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü oyuncunun kardeşiymiş…

Öznur Serçeler'in eşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü oyuncunun kardeşiymiş…
13.01.2023 12:14 - Son Güncelleme: 13.01.2023 12:14

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Bu sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri olan Yalı Çapkını, dizinin oyuncularına kariyer basamaklarını ikişer, üçer adım birden çıkarttırdı. Başrolünü Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın yan karakterleri de sosyal medyada epey dikkat çekiyor. Onlardan biri de Öznur Serçeler. Dizide Seyran'ın eltisi Asuman karakterine hayat veren güzel oyuncunun hikayesi henüz dizide ayrıntılarıyla anlatılmadı ancak epey dikkat çekti. Öznur Serçeler hakkında araştırma yapanlar eşinin kim olduğunu öğrenince şaştı kaldı. İşte başta Öznur Serçeler olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.

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