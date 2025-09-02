PODCAST CANLI YAYIN

Özge Yağız’ın ablası Ezgi’ye bakın! Güzelliğiyle herkesi büyüledi!

Son dönemin en çok konuşulan genç oyuncularından Özge Yağız, bu akşam atv ekranlarında yayınlanacak olan “Gözleri Karadeniz” dizisinin ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizide “Güneş” karakterine hayat veren güzel oyuncunun kariyeri kadar özel hayatı da merak konusu oldu. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, bu kez ailesiyle ilgili bir detayla karşılaştı. Özge Yağız’ın ablası Ezgi Yağız, güzelliğiyle adeta sosyal medyanın gündemine oturdu. Ablayı görenler, “Bu ailede güzellik genetik” ve “Ezgi, Özge’yi bile gölgede bırakmış” yorumlarıyla hayranlıklarını dile getirdi.

Bu nasıl güzellik! Gözleri KaraDeniz'in Güneş'i Özge Yağız'ın ablası kardeşini gölgede bıraktı!

Ankara Çankaya'da dehşet: Sarımsak satan kişi başından vurularak öldürüldü
Aydın Nazilli'de feci kaza: 8 yaralı
AVM genel müdürü kira kavgasında öldürüldü! Cinayet anı kamerada!
İnegöl'de kamyonla motosiklet çarpıştı: 2 kişi ağır yaralandı

