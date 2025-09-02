Oyuncu Burcu Binici canlı yayında bayıldı - İzle

Oyuncu Burcu Binici, katıldığı bir televizyon programında canlı yayın sırasında fenalaşarak bayıldı. Binici, konuştuğu esnada aniden yere yığıldı.

Yayında yaşanan bu anlar izleyenleri korkuturken, stüdyoda kısa süreli panik yaşandı.

Programın sunucusu Melis Hazal Karagöz, Binici'nin rahatsızlandığını fark edince "İyi misin?" diyerek müdahale etmeye çalıştı. Ancak o sırada baygınlık geçiren oyuncu yere yığıldı. Yaşanan şokun ardından sunucu, yayının kesilmesini istedi ve ekrana reklam arası verildi.

"HER ŞEY YOLUNDA MERAK ETMEYİN"

Olayın ardından Burcu Binici, sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Bayılmasının nedenini paylaşan oyuncu, doğuştan gelen bir kalp rahatsızlığına dikkat çekti.

"Herkese merhaba, doğuştan gelen kalp ritim bozukluğum nedeniyle canlı yayında kısa süreli baygınlık yaşadım. Ambulans ekibi tarafından gerekli ilk müdahale yapıldı. Şuan durumum iyi, her şey yolunda merak etmeyin"