RAMAZAN İMSAKİYE
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Özcan Deniz'e tokat attığı iddia edilen eski eşi Feyza Aktan'a 7 bin 500 lira adli para cezası

Özcan Deniz'e tokat attığı iddia edilen eski eşi Feyza Aktan'a 7 bin 500 lira adli para cezası
25.03.2023 01:30 - Son Güncelleme: 25.03.2023 01:32

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Şarkıcı Özcan Deniz'i çocuğunu almaya gittiği sırada tokat attığı ve tişörtünü yırttığı iddiasıyla yargılanan eski eşi Feyza Aktan, "Basit yaralama" ve "Mala zarar verme" suçlarından toplam 7 bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı.

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İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, şikayetçi Özcan Deniz ile tutuksuz sanıklar Feyza Aktan ile Eda Aktan katılmadılar. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, olay tarihinde Özcan Deniz'in, sanığın ikametine çocuğunu okula bırakmak üzere almak için gittiğini, sanık Fatma Aktan ile tartışmaya başladıklarını, daha sonra sanık Aktan'ın, Deniz'e tokat atarak darp ettiğini ve tişörtünü yırttığı kaydedildi. Mütalaada, diğer sanık Eda Aktan'ın ise Özcan Deniz'e hitaben "Yazıklar olsun hayvan herif" şeklinde sözler söylediği belirtildi. Sanık avukatı mütalaaya katılmadığını söyleyerek, "Taraflar arasındaki velayet davasına etki etmesi için söz konusu iddialar ortaya atılmıştır. Beraatlarını talep ederiz" dedi.

Mahkeme, sanık Feyza Aktan'ı "Basit yaralama" suçundan 4 bin 500 lira adli para cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Feyza Aktan'ı "Mala zarar verme" suçundan 3 bin lira adli para cezasıyla cezalandıran mahkeme, bu suçtan ise müştekinin zararını karşılamamış olması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verdi.

Mahkeme, Feyza Aktan'ın ablası Eda Aktan'ı ise "Hakaret" suçundan 2 bin 610 lira adli para cezasına çarptırarak bu suçtan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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