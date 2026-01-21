Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar’dan romantik kutlama

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerMagazin VideolarıÖzcan Deniz ve eşi Samar Dadgar’dan romantik kutlamaÖzcan Deniz ve eşi Samar Dadgar’dan romantik kutlamaGiriş Tarihi: 21 Ocak 2026 12:17 Whatsapp Telegram Linki Kopyala ABONE OL Yazı Boyutu Şarkıcı Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar, evliliklerinin üçüncü yılını sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla kutladı. Dadgar, gönderisine “3 seneyi doldurduk” notunu düştü.Bunlar da Var 02:38Atlas Çağlayan’ın son anları! Hastanedeki o "canhıraç" mücadele kamerada 20.01.2026Salı 01:16YPG'li teröristlerden kalleş provokasyon! Türk bayrağına el uzattılar 20.01.2026Salı 00:22Elmadağ'da köpek saldırısı! Kadın komşusu sayesinde ölümden döndü 20.01.2026Salı 01:19İnegöl'de feci kaza: 2 genç kız hayatını kaybetti! 20.01.2026SalıCANLI YAYIN