Sinem Kobal paylaştı: Kızı Lalin oyun başında!

Kenan İmirzalıoğlu bu akşam "A.B.İ." dizisiyle ekranları kasıp kavurmaya hazırlanırken, eşi Sinem Kobal’dan ev hallerine dair kalpleri ısıtan bir kesit geldi. Kızı Lalin ile oyun saatinden özel bir video paylaşan Kobal’ın o samimi anları sosyal medyayı salladı.

Türk televizyon tarihinin en karizmatik jönlerinden Kenan İmirzalıoğlu, uzun bir aranın ardından muhteşem bir dönüş yaptığı yeni dizisi "A.B.İ." ile izleyiciyle buluşuyor. Bu akşam ATV ekranlarında ikinci bölümüyle yayınlanacak olan dizi için heyecan doruktayken, ev cephesinden gelen bir paylaşım hayranlarını mest etti.

Kenan İmirzalıoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan eşi Sinem Kobal, kızı Lalin ile geçirdiği huzurlu anlardan bir kesit sundu.

Sinem Kobal, sosyal medya hesabının story kısmından kızı Lalin ile vakit geçirdiği kısa bir video yayınladı. Paylaşımda Lalin'in yüzünü göstermekten kaçınsa da anne-kızın samimi halleri takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Kızlarını magazin basınından ve spot ışıklarından uzakta büyütmeyi tercih eden ünlü çift, bu kuralı bozmayarak Lalin'in yüzünü yine göstermedi.

Kobal, yüzlerini paylaşmasa da sosyal medya paylaşımlarında çocuklarıyla olan doğal ve sıcak anlarına yer vererek hayranlarının merakını bir nebze olsun gideriyor.

