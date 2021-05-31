Özcan Deniz, İranlı Samar Dadgar'ı ilan-ı aşk etti

Eski eşi Feyza Aktan’la davalık olan Özcan Deniz, İranlı modacı Samar Dadgar ile aşkını itiraf etti 49 yaşındaki Özcan Deniz, 26 yaşındaki aşkına “Tam ‘kaybettim’ dendiği zaman bulunansın. Vicdansın, baharsın, denizsin, kumsalsın...” diyerek ilan-ı aşk etti.