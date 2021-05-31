Özcan Deniz, İranlı Samar Dadgar'ı ilan-ı aşk etti

Eski eşi Feyza Aktan’la davalık olan Özcan Deniz, İranlı modacı Samar Dadgar ile aşkını itiraf etti 49 yaşındaki Özcan Deniz, 26 yaşındaki aşkına “Tam ‘kaybettim’ dendiği zaman bulunansın. Vicdansın, baharsın, denizsin, kumsalsın...” diyerek ilan-ı aşk etti.
Eski eşi Feyza Aktan'la kanlı bıçaklı olan ve oğlu Kuzey'i görememekten dert yanan Özcan Deniz'in yüzü aşktan yana güldü. Ünlü şarkıcı kalbini İranlı modacı Samar Dadgar'a kaptırdı.
Önceki gün sevgilisinin doğum gününü sosyal medyadan kutlayan Deniz, İranlı güzelin fotoğrafına yorum yaparak adeta ilan-ı aşk etti.
Özcan Deniz aşkını şu sözlerle haykırdı:
"NADİDE BİR VARSIN"
"Tam 'kaybettim' dendiği zaman bulunansın. Vicdansın, baharsın, denizsin, kumsalsın... Küçük kalbinle koca dünyaya kafa tutansın... İyi ki de "inatsın", sabırsın. Onca yokluğa sahiplerin arasında nadide bir varsın." Ünlü şarkıcının mesajına duyarsız kalmayan Samar Dadgar da kendisinden 23 yaş büyük olan Özcan Deniz'e aşk dolu cümlelerle karşılık verdi.
"NEFESİMİ KESEN ADAM"
Dadgar, paylaşımında "Gülüşüne dünyaları vermeye hazır olduğum. Damarlarıma aşk pompalayan, karnımın içinde asırlardır kelebekler uçuşturan, ondan çok şey öğrendiğim, canım yoldaşım, sırdaşım, bana hayatımda imkansız diye bir şey olmadığını gösteren, benim değerlim, gözyaşlarımın da gamzemin de kahkahalarımın da en güzel yıllarımın anlamı, nefesimi kesen adam. Sen benim ömrümsün, sen bana can oldun. Ben de canımın değerini bileceğim. İyi ki varsın benim yarim" diye yazdı.
KANLI BIÇAKLI OLDULAR
2018 yılında nikah masasına oturan Feyza Aktan ve Özcan Deniz, 15 ay sonra ayrıldı. Kuzey adında bir oğulları olan ikilinin yeniden barışması beklenirken, birbirine yaptıkları suçlamalarla kanlı bıçaklı oldular.