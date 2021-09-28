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Oyuncu Hafsanur Sancaktutan’dan cesur paylaşım! Gömleğinin düğmelerini açtı sosyal medya yıkıldı...

Oyuncu Hafsanur Sancaktutan’dan cesur paylaşım! Gömleğinin düğmelerini açtı sosyal medya yıkıldı...
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Hafsanur Sancaktutan’dan cesur paylaşım! Gömleğinin düğmelerini açtı sosyal medya yıkıldı...Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, mavi gömleği ile ayna karşısında verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Gömleğinin düğmelerini açarak dekolte veren Sancaktutan'ın iç çamaşırı giymemesi dikkat çekerken paylaşıma yorum yağdı. İşte Hafsanur Sancaktutan'ın Instagram hesabında yaptığı o paylaşımı...


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