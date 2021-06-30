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Oyuncu Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu gece yarısı dehşet saçtı! 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı

Oyuncu Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu gece yarısı dehşet saçtı! 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı
30.06.2021 09:17
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Gelen son dakika haberi... Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu gece yarısı ortalığı birbirine kattı. İddiaya göre bir mekanda biraraya gelen ikili bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesinin ardından Çalıkoğlu, olaya müdahale eden mekan çalışanlarını ve polisleri bıçakladı. Çalıkoğlu, Özel Harekat polisleri tarafından gözaltına alındı.


Gelen son dakika haberi... Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu gece yarısı ortalığı birbirine kattı.

Çınar'ın eski sevgilisi Çalıkoğlu Beyoğlu'nda bir mekanda çıkan olayda 7'si polis memuru toplam 12 kişiyi bıçakla yaraladı. Olay yerine gelen Özel Harekat polisleri tarafından gözaltına alınan Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar, Karaköy Polis Merkezi'ne götürüldü.

Olay saat 00.30 sıralarında Karaköy Mahallesi, Bankalar Caddesi üzerinde bulunan lüks bir mekanda meydana geldi. İddiaya göre Ayşegül Çınar ile eski sevgilisi olduğu iddia edilen Furkan Çalıkoğlu arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Mekan çalışanlarının tartışmaya müdahale etmesinin ardından Çalıkoğlu, bıçakla mekan çalışanlarına saldırdı.



7 POLİSİ BIÇAKLADI
Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerine de direnen Çalıkoğlu'nun 5'i sivil 7 polis olmak üzere toplam 12 kişiyi bıçakla yaraladığı öğrenildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen Özel Harekat polisleri tarafından gözaltına alınan Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar, Karaköy Polis Merkezi'ne götürüldü.



MEKANDA BİZ SALDIRIYA UĞRADIK
Karakola girişi sırasında basın mensuplarının soruları üzerine konuşan Çınar, "Benim işim söz konusu, mekanda biz saldırıya uğradık. Beyefendi kaçtı. Bizi şu an alıkoyuyorlar" dedi.



ÇINAR, ARABASINDA UYUŞTURUCU MADDE BULUNMASINDA ÇALIKOĞLU'NU SUÇLAMIŞTI


Ayşegül Çınar ile eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu arasında daha önce yaşanan olayda ise, otomobilinde uyuşturucu madde bulunması üzerine gözaltına alınan Ayşegül Çınar, aracına uyuşturucu madde koyanın eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu olduğunu iddia etmişti. İkili arasında daha önce yaşanan olayda ise, Çalıkoğlu'nun Çınar'ın evini bastığı iddia edilmişti.

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