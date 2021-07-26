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Oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisi hakkındaki soruşturma tamamlandı

Oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisi hakkındaki soruşturma tamamlandı
26.07.2021 23:20
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Karaköy'de bir otelin restoranında yüksek sesli konuştuğu için kendisini dışarı çıkarmak isteyen güvenlik görevlilerine direnen daha sonra da olay yerine gelen polis ve bekçilere saldırdığı iddia edilen Furkan Çalıkoğlu ile oyuncu sevgilisi Ayşegül Çınar hakkındaki soruşturma tamamlandı. Bir polisin tabancasını elinden alarak tehdit ve küfürler savurduğu ileri sürülen ve 6 kişinin yaralanmasına neden olan Furkan Çalıkoğlu'nun 6 suçtan toplam 22 yıl 1 aya kadar hapsi istenirken, polis memurlara karşı “Haritadan kendinize yer beğenin" dediği öne sürülen Ayşegül Çınar'ın ise 6 yıla kadar hapsi istendi.


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