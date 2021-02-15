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Oya Başar'ın kızı da en az kendisi kadar ünlü çıktı! Meğer o dizinin oyuncusu Oya Başar'ın kızıymış...

Oya Başar'ın kızı da en az kendisi kadar ünlü çıktı! Meğer o dizinin oyuncusu Oya Başar'ın kızıymış...
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Türkiye'de oyunculuk denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Oya Başar'ın kızı Ayşe Başar sosyal medyanın en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Atv'nin geçmiş dönemlerde yayınlanan sevilen dizisi Alemin Kıralı'nda da izlediğimiz oyuncu Oya Başar'ın Levent Kırca ile evliliğinden olan kızı Ayşe Kırca'da anne ve babası gibi oyuncu oldu. Oyunculuk eğitimi alan Ayşe Kırca'nın ilk oyunculuk deneyimi ise Hollywood'da olmuştu. Biz gözlerden uzak durduğunu sanıyorduk ama meğer Oya Başar'ın kızı şu sıralar ekranlarda boy gösteriyormuş.


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