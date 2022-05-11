Oryantal Asena son haliyle şaşırttı! Gören tanımakta zorlandı

Gerçek adı Onur Çakmak olan Asena, 1995 yılında Mustafa Topaloğlu'nun yardımlarıyla sahne ile tanıştı. Almanya, İsviçre, Hollanda, Avusturya gibi Avrupa ülkelerinde kısa zamanda dansını kabul ettiren Asena, özellikle İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Show'da sergilediği performanslarla hafızalara kazındı. Bir dönem Survivor'a da katılan ünlü isim, Hasan Dere ile evlendikten sonra kameralardan uzak bir yaşam tercih etti. Şimdilerde ticarete atılan ünlü dansçı, son halini sosyal medyada yayınladı ve kısa sürede gündem oldu. Son haliyle sosyal medyayı ikiye bölen Asena'yı gören inanamadı. İşte oryantal denince akla gelen ilk isimlerden olan Asena'nın son hali...