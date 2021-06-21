Onur Seyit Yaran’ın rol arkadaşı Su Burcu Yazgı Coşkun arasındaki yaş farkı şaşırttı!

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Doruk karakterini canlandıran Onur Seyit Yaran'ın özel hayatı merak konusu oldu. Dizideki başarılı performansıyla beğeni toplayan Yaran'ın hayatı hayranları tarafından mercek altına alındı. Best Model birincisi Yaran'ın özellikle yaşı merak edildi. Ünlü oyuncunun dizideki partneri Su Burcu Yazgı Coşkun ile arasındaki yaş farkı ise şaşkınlık yarattı. İşte Onur Seyit Yaran ile Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaşları…

Onur Seyit Yaran - 13 Ocak 1995 - Su Burcu Yazgı Coşkun - 15 Nisan 2004