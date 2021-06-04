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Burak Sergen ve Nihan Ünsal'dan bomba sürpriz! Ölümden dönen Burak Sergen 28 yaş küçük sevgilisi Nihan Ünsal ile evlendi...

Burak Sergen ve Nihan Ünsal'dan bomba sürpriz! Ölümden dönen Burak Sergen 28 yaş küçük sevgilisi Nihan Ünsal ile dünyaevine girdi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Sadakatsiz gibi dizilerde canlandırdığı karakterler ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan 60 yaşındaki usta oyuncu Burak Sergen, 11 Nisan'da evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve corona virüsü nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı. Durumu ağırlaşan oyuncu, günlerce entübe edilerek tedavi görmüştü. Geçtiğimiz hafta taburcu edilen Burak Sergen, her daim yanında olan nişanlısı Nihan Ünsal ile nikah masasına oturdu. İşte aile arasında gerçekleşen nikah töreninden kareler...

04.06.2021 11:14 - Son Güncelleme: 04.06.2021 11:18
Burak Sergen ve Nihan Ünsal'dan bomba sürpriz! Ölümden dönen Burak Sergen 28 yaş küçük sevgilisi Nihan Ünsal ile evlendi...

BURAK SERGEN'DEN BOMBA SÜRPRİZ!

Ölümden dönen usta oyuncu Burak Sergen, kendisinden 28 yaş küçük sevgilisi Nihan Ünsal ile evlendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Burak Sergen ve Nihan Ünsal'dan bomba sürpriz! Ölümden dönen Burak Sergen 28 yaş küçük sevgilisi Nihan Ünsal ile evlendi...

Son olarak "Sadakatsiz" dizisinde rol alan Burak Sergen, geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanmış ve 46 gün hastanede tedavi görmüştü.

Burak Sergen ve Nihan Ünsal'dan bomba sürpriz! Ölümden dönen Burak Sergen 28 yaş küçük sevgilisi Nihan Ünsal ile evlendi...

Sağlığına kavuşan oyuncu dün, nişanlısıyla aile arasında gerçekleşen tören ile nikah masasına oturdu.

Burak Sergen ve Nihan Ünsal'dan bomba sürpriz! Ölümden dönen Burak Sergen 28 yaş küçük sevgilisi Nihan Ünsal ile evlendi...

Sergen'in evinde gerçekleşen nikah töreninde çiftin şahitliğini, Erkan Şahin ve Buket Kayapınar Özsırlı yaptı.

Burak Sergen ve Nihan Ünsal'dan bomba sürpriz! Ölümden dönen Burak Sergen 28 yaş küçük sevgilisi Nihan Ünsal ile evlendi...

Çok mutlu olduğunu dile getiren Burak Sergen, "Birlikte sonuna kadar gideceğim insanı buldum. Bu hastalığı atlattığım an Nihan'ın hemen soyadımı taşıması için gereken protokolü gerçekleştirdik" dedi.