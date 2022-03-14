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Oğuzhan Koç’tan düğün açıklaması: En yakın zamanda yapmak istiyoruz

Oğuzhan Koç’tan düğün açıklaması: En yakın zamanda yapmak istiyoruz
14.03.2022 18:04 - Son Güncelleme: 14.03.2022 18:12

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Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi ettiği sevgilisi Demet Özdemir'den 'evet' yanıtını almıştı. Özdemir'in 'Hayallerimin ötesindeydi' dediği evlilik teklifinin ardından Koç'un düğün yeri için İstanbul- Çeşme arasında mekik dokuduğu iddia edilmişti. Çıkan haberler hakkında suskunluğunu bozan Oğuzhan Koç, nikah tarihiyle ilgili ilk kez konuştu. Koç, "Hayatımda hiç mekik dokumadım. Henüz bir planımız yok. Bakacağız, birlikte karar vereceğiz. Onun takvimiyle, benim takvimimle en uyumlu tarihi bulup en kısa zamanda düğün yapmak istiyoruz" dedi...

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