Oğuzhan Koç’tan düğün açıklaması: En yakın zamanda yapmak istiyoruz

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi ettiği sevgilisi Demet Özdemir'den 'evet' yanıtını almıştı. Özdemir'in 'Hayallerimin ötesindeydi' dediği evlilik teklifinin ardından Koç'un düğün yeri için İstanbul- Çeşme arasında mekik dokuduğu iddia edilmişti. Çıkan haberler hakkında suskunluğunu bozan Oğuzhan Koç, nikah tarihiyle ilgili ilk kez konuştu. Koç, "Hayatımda hiç mekik dokumadım. Henüz bir planımız yok. Bakacağız, birlikte karar vereceğiz. Onun takvimiyle, benim takvimimle en uyumlu tarihi bulup en kısa zamanda düğün yapmak istiyoruz" dedi...