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Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir anlaşmalı olarak boşandı! Demet’in gergin hali dikkat çekti…

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir anlaşmalı olarak boşandı! Demet’in gergin hali dikkat çekti…
08.05.2023 16:24 - Son Güncelleme: 08.05.2023 16:25

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8 ay önce görkemli bir düğünle dünyaevine giren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir hakkında günlerdir konuşulan ayrılık iddiaları sonrası önceki gün ilk ağızdan açıklama yapmış ve boşanacaklarını duyurmuşlardı. Evli yönetmenle yasak aşk yaşadığı iddialarının hemen ardından ayrılık haberleri çıkması her şeyin başlangıcı olmuştu. Çiftin boşanma nedenleri merak edilirken iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde olaya Engin Akyürek iddialarının eklenmesinin ardından, çift bugün yoluna sonuna geldi. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç boşandı.

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