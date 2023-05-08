Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti adliyede!

8 ay önce görkemli bir düğünle dünyaevine giren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir hakkında günlerdir konuşulan ayrılık iddiaları sonrası önceki gün ilk ağızdan açıklama yapmış ve boşanacaklarını duyurmuşlardı.Evli yönetmenle yasak aşk yaşadığı iddialarının hemen ardından ayrılık haberleri çıkması her şeyin başlangıcı olmuştu. Çiftin boşanma nedenleri merak edilirken iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde olaya Engin Akyürek iddialarının eklenmesinin ardından, çift bugün yoluna sonuna geldi. Adliye ilk olarak gelen ise Demet Özdemir oldu. İşte ilk görüntüler.