Haberler Video O Ses Türkiye yılbaşı özel programına Serenay Sarıkaya damgası! Görüntüler sosyal medyaya düştü |Video

O Ses Türkiye yılbaşı özel programına Serenay Sarıkaya damgası! Görüntüler sosyal medyaya düştü |Video

24.12.2019 14:52

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde Halil Sezai'nin seslendirdiği 'İsyan' adlı şarkıyı söylediği anlar sosyal medyaya sızdı. Ortaya çıkan görüntülerde Serenay Sarıkaya'nın siyah süper mini elbisesiyle programa çıktığı görülüyor. İşte Serenay Sarıkaya'nın hayranları tarafından büyük beğeni toplayan o anlar...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Magazin Videoları