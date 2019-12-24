O Ses Türkiye yılbaşı özel programına Serenay Sarıkaya damgası! Görüntüler sosyal medyaya düştü |Video 24.12.2019 14:52

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde Halil Sezai'nin seslendirdiği 'İsyan' adlı şarkıyı söylediği anlar sosyal medyaya sızdı. Ortaya çıkan görüntülerde Serenay Sarıkaya'nın siyah süper mini elbisesiyle programa çıktığı görülüyor. İşte Serenay Sarıkaya'nın hayranları tarafından büyük beğeni toplayan o anlar...