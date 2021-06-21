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"O arabadan çıkmam mucize!" İlker Aksum dehşet veren kaza sonrası ilk kez görüntülendi

21.06.2021 15:58
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İlker Aksum dehşet veren kaza sonrası ilk kez görüntülendi! 29 Mayıs'ta Adana Havalimanı'na gitmek için otomobiliyle yola çıkan oyuncu İlker Aksum, Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi Mithat Ünsal Bulvarı'na geldiğinde otomobilin kontrolünü yitirdi, refüjdeki ağaca çarpıp takla attı. Sıkıştığı araçtan bölge esnafı tarafından emniyet kemeri kesilerek çıkarılan oyuncu kazanın şokunu yeni atlatabildiğini söyledi. Arabadan sağ çıkmasının mucize olduğunu söyleyen İlker Aksum, sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.


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