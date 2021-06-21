İlker Aksum dehşet veren kaza sonrası ilk kez görüntülendi: "O arabadan çıkmam mucize!"
İlker Aksum dehşet veren kaza sonrası ilk kez görüntülendi! 29 Mayıs'ta Adana Havalimanı'na gitmek için otomobiliyle yola çıkan oyuncu İlker Aksum, Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi Mithat Ünsal Bulvarı'na geldiğinde otomobilin kontrolünü yitirdi, refüjdeki ağaca çarpıp takla attı. Sıkıştığı araçtan bölge esnafı tarafından emniyet kemeri kesilerek çıkarılan oyuncu kazanın şokunu yeni atlatabildiğini söyledi. Arabadan sağ çıkmasının mucize olduğunu söyleyen İlker Aksum, sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.
21.06.2021 10:48
- Son Güncelleme: 21.06.2021 11:02
"O ARABADAN ÇIKMAM MUCİZE!"
Adana'da kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yapan ünlü oyuncu İlker Aksum, olayın ardından ilk kez görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Aksum, geçirdiği kaza ile ilgili konuştu.
Geçirdiği kazanın ardından ilk kez Etiler'de objektiflere takılan oyuncu İlker Aksum, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu, yaşadığı kazanın şokunu yeni yeni atabildiğini söyledi.
"ZIMBA GİBİYİM"
50 yaşındaki Aksum, "O arabadan çıkmam mucize oldu. 15 gündür fizik tedavi görüyorum. Ama şimdi zımba gibiyim" ifadelerini kullandı.
Şimdilerde yeni projelere hazırlandığını söyleyen Aksum, "Mevlana'nın projesiyle ekranlara geleceğim, onun hazırlıklarına başladım" dedi.
NE OLMUŞTU?
İlker Aksum, 29 Mayıs'ta Adana Havalimanı'na gitmek için otomobiliyle yola çıkmıştı. Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi Mithat Ünsal Bulvarına geldiğinde Aksum, otomobilin kontrolünü yitirmiş; otomobil, refüjdeki ağaca çarpıp takla atmıştı.