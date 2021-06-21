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Hande Ataizi ile Dinç Aydoğdu’nun havuz pozları olay oldu! Herkes onları konuştu 21 yaş küçük sevgilisiyle…

Hande Ataizi ile Dinç Aydoğdu’nun havuz pozları olay oldu! Herkes onları konuştu 21 yaş küçük sevgilisiyle…
21.06.2021 16:00
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Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi ile Dinç Aydoğdu'nun havuz pozları olay oldu! Camdaki Kız dizisinde Cana karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hande Ataizi, sezon finalinin ardından soluğu tatilde aldı. Oğlu ve sevgilisiyle birlikte tatile çıkan Ataizi, sosyal medya hesabından da paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Ünlü oyuncu, uzun bir süredir aşk yaşadığı 21 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu ile havuz başında verdiği pozları Instagram hesabında paylaştı. Ataizi'nin tatil paylaşımı sosyal medyaya bomba gibi düşerken oyuncunun siyah mayosuyla objektif karşısına geçen oyuncunun fit halleri takipçilerinden tam not aldı. İşte Hande Ataizi'nin çok konuşulan o paylaşımı…


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