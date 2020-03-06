Haberler Video Magazin Videoları Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'un hazırladığı kombinle dikkat çekti
Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'un hazırladığı kombinle dikkat çekti

Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'un hazırladığı kombinle dikkat çekti

06.03.2020 10:58

Önceki akşam eşiyle Boğaz’da objektife takılan Kıvanç Tatlıtuğ, tarzı ve tavrıyla ‘Artist gibi’ dedirtti. Eşinin hazırladığı kombinle yine dikkatleri üzerine çeken Kıvanç Tatlıtuğ, tavrı ve hareketleriyle de film sahnesinden fırlamış gibiydi.


Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, önceki akşam stil danışmanı eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile Arnavutköy Sur Balık çıkışında görüntülendi.

Eşinin hazırladığı kombinle yine dikkatleri üzerine çeken Kıvanç Tatlıtuğ, tavrı ve hareketleriyle de film sahnesinden fırlamış gibiydi.


Çift, birbirlerine böyle aşk dolu baktı.

DOĞAN SAVAŞ

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Magazin Videoları