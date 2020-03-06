Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'un hazırladığı kombinle dikkat çekti 06.03.2020 10:58

Önceki akşam eşiyle Boğaz’da objektife takılan Kıvanç Tatlıtuğ, tarzı ve tavrıyla ‘Artist gibi’ dedirtti. Eşinin hazırladığı kombinle yine dikkatleri üzerine çeken Kıvanç Tatlıtuğ, tavrı ve hareketleriyle de film sahnesinden fırlamış gibiydi.

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, önceki akşam stil danışmanı eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile Arnavutköy Sur Balık çıkışında görüntülendi.

Eşinin hazırladığı kombinle yine dikkatleri üzerine çeken Kıvanç Tatlıtuğ, tavrı ve hareketleriyle de film sahnesinden fırlamış gibiydi.



Çift, birbirlerine böyle aşk dolu baktı.

DOĞAN SAVAŞ