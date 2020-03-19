Nusret Gökçe telefon numarasını Instagram'dan paylaştı! 'Kendinizi yalnız hissetmeyin Nusret abiniz yanınızda' 19.03.2020 15:46

Nusret Gökçe Instagram'dan cep telefonu numarasını verdi. Tuz serpme (saltbae) hareketi ile fenomen olan 37 yaşındaki Nusret Gökçe herkesi şoke etti. İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde başlayıp tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan corona virüsü hakkında yetkililerin 'gerek olmadıkça evlerimizden çıkmayalım' çağrısı üzerine Türkiye'de birçok vatandaş evlerinde kendilerini karantinaya aldı. Ünlülerin etçisi olarak tanınan Nusret numarasını Instagram'dan paylaşınca olanlar oldu. Kısa sürede binlerce kişi tarafından aranan Nusret'e neden böyle bir şey yaptığı soruldu. Gökçe verdiği yanıtla büyük takdir topladı. İşte Nusret'in şahsi telefon numarası ve sosyal medya kullanıcıları ile görüşmelerinde geçen diyaloglar...