Nusret Gökçe telefon numarasını Instagram'dan paylaştı! 'Kendinizi yalnız hissetmeyin Nusret abiniz yanınızda'
Nusret Gökçe Instagram'dan cep telefonu numarasını verdi. Tuz serpme (saltbae) hareketi ile fenomen olan 37 yaşındaki Nusret Gökçe herkesi şoke etti. İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde başlayıp tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan corona virüsü hakkında yetkililerin 'gerek olmadıkça evlerimizden çıkmayalım' çağrısı üzerine Türkiye'de birçok vatandaş evlerinde kendilerini karantinaya aldı. Ünlülerin etçisi olarak tanınan Nusret numarasını Instagram'dan paylaşınca olanlar oldu. Kısa sürede binlerce kişi tarafından aranan Nusret'e neden böyle bir şey yaptığı soruldu. Gökçe verdiği yanıtla büyük takdir topladı. İşte Nusret'in şahsi telefon numarası ve sosyal medya kullanıcıları ile görüşmelerinde geçen diyaloglar...
19.03.2020 14:15
- Son Güncelleme: 19.03.2020 14:41
Çin'in Vuhan kentinde başlayıp tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan corona virüsü hakkında yetkililerin 'gerek olmadıkça evlerimizden çıkmayalım' vurgusu üzerine Türkiye'de birçok vatandaş tedbir amaçlı kendilerini evlerinde karantinaya aldı. Nusret Gökçe ise bu zorlu süreç için ilginç bir yöntemle birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Arayan birçok takipçisi Nusret Gökçe'yle konuşmak için binlerce kez aradığını ve zar zor telefon görüşmesini gerçekleştirdiklerini söyledi. Kendisini arayan takipçilerine iyi dilekler dileyen Nusret Gökçe, yaptığı tüm görüşmeleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Niçin böyle bir etkinlik yaptığını soran takipçisine bakın Nusret Gökçe ne cevap verdi...
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