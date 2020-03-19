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Nusret Gökçe telefon numarasını Instagram'dan paylaştı! 'Kendinizi yalnız hissetmeyin Nusret abiniz yanınızda'

Nusret Gökçe Instagram'dan cep telefonu numarasını verdi. Tuz serpme (saltbae) hareketi ile fenomen olan 37 yaşındaki Nusret Gökçe herkesi şoke etti. İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde başlayıp tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan corona virüsü hakkında yetkililerin 'gerek olmadıkça evlerimizden çıkmayalım' çağrısı üzerine Türkiye'de birçok vatandaş evlerinde kendilerini karantinaya aldı. Ünlülerin etçisi olarak tanınan Nusret numarasını Instagram'dan paylaşınca olanlar oldu. Kısa sürede binlerce kişi tarafından aranan Nusret'e neden böyle bir şey yaptığı soruldu. Gökçe verdiği yanıtla büyük takdir topladı. İşte Nusret'in şahsi telefon numarası ve sosyal medya kullanıcıları ile görüşmelerinde geçen diyaloglar...

19.03.2020 14:15 - Son Güncelleme: 19.03.2020 14:41
Nusret Gökçe telefon numarasını Instagram'dan paylaştı! 'Kendinizi yalnız hissetmeyin Nusret abiniz yanınızda'

Çin'in Vuhan kentinde başlayıp tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan corona virüsü hakkında yetkililerin 'gerek olmadıkça evlerimizden çıkmayalım' vurgusu üzerine Türkiye'de birçok vatandaş tedbir amaçlı kendilerini evlerinde karantinaya aldı. Nusret Gökçe ise bu zorlu süreç için ilginç bir yöntemle birlik ve beraberlik mesajı verdi.

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Nusret Gökçe telefon numarasını Instagram'dan paylaştı! 'Kendinizi yalnız hissetmeyin Nusret abiniz yanınızda'

Birçok farklı ülkede mağazalar açarak ününü bütün dünyaya duyuran Nusr-Et markasının sahibi Nusret Gökçe geçtiğimiz gün sosyal medya hesabı üzerinden şahsi telefon numarasını paylaştı ve görenlerin kendilerini aramalarını istedi.

Nusret Gökçe telefon numarasını Instagram'dan paylaştı! 'Kendinizi yalnız hissetmeyin Nusret abiniz yanınızda'

''Beni arayın ne zaman isterseniz bir telefon kadar yakınım'' notuyla telefon numarasını paylaşan Nusret Gökçe gelen aramalara tek tek cevap vermeye çalıştı. Bakın ne konuştular...

Nusret Gökçe telefon numarasını Instagram'dan paylaştı! 'Kendinizi yalnız hissetmeyin Nusret abiniz yanınızda'

Telefon numarasını paylaşmasının ardından binlerce telefon araması alan Nusret Gökçe, gelen çağrılara cevap vererek arayanlarla muhabbet etti. Binlerce vatandaştan on binlerce mesaj alan Nusret Gökçe bakın kendisini araynlarla neler konuştu...

Nusret Gökçe telefon numarasını Instagram'dan paylaştı! 'Kendinizi yalnız hissetmeyin Nusret abiniz yanınızda'

Arayan birçok takipçisi Nusret Gökçe'yle konuşmak için binlerce kez aradığını ve zar zor telefon görüşmesini gerçekleştirdiklerini söyledi. Kendisini arayan takipçilerine iyi dilekler dileyen Nusret Gökçe, yaptığı tüm görüşmeleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Niçin böyle bir etkinlik yaptığını soran takipçisine bakın Nusret Gökçe ne cevap verdi...

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