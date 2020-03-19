Nusret Gökçe telefon numarasını Instagram'dan paylaştı! 'Kendinizi yalnız hissetmeyin Nusret abiniz yanınızda'

Arayan birçok takipçisi Nusret Gökçe'yle konuşmak için binlerce kez aradığını ve zar zor telefon görüşmesini gerçekleştirdiklerini söyledi. Kendisini arayan takipçilerine iyi dilekler dileyen Nusret Gökçe, yaptığı tüm görüşmeleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Niçin böyle bir etkinlik yaptığını soran takipçisine bakın Nusret Gökçe ne cevap verdi...