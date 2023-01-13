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Nuri Alço Burhan Çaçan’ın cenazesinde açıkladı: "Doktoru 'anjiyo yapalım' dedi Burhan 'Salı' dedi"

Nuri Alço Burhan Çaçan’ın cenazesinde açıkladı: "Doktoru 'anjiyo yapalım' dedi Burhan 'Salı' dedi"
13.01.2023 16:27 - Son Güncelleme: 13.01.2023 16:28

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Geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında hayata gözlerini yuman ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan'ın ölüm haberi sanat dünyasını derinden üzdü. "Çakmak Çakmağa Geldik", "Ayaz Geceler" ve "Neden Geldim İstanbul'a" adlı eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda unutulmaz albüme imza atan Türk Halk Müziği sanatçısı ve oyuncu Burhan Çaçan son yolculuğuna uğurlanırken sanatçı dostları yalnız bırakmadı. İbrahim Tatlıses ise vefat haberini bu sabah öğrendiğini açıklayan bir yazı paylaştı ve "Mekanın cennet olsun Burhan'ım" dedi. Sanatçı Nuri Alço "Aynı doktora gidiyorduk. Doktor Burhan'a muayanede 'Durumunu hiç iyi görmüyorum, anjiyo yapalım' dedi. Burhan da 'Salı yapalım' dedi" diye konuştu.

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