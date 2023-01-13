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Ece Ronay'dan boşanma açıklaması

Ece Ronay'dan boşanma açıklaması
13.01.2023 15:40

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Mehmet Ali Erbil'in tacizini ifşa etmişti... Ece Ronay'dan olay açıklama! Önce 'Mehmet kişisini boşuyorum' dedi sonra vazgeçtiğini duyurdu. Mehmet Ali Erbil'le yaşadığı polemikle aylar önce gündemden düşmeyen Ece Ronay, Mehmet Bilir ile nikah masasına oturmuştu. Bir süredir mutlu bir evlilik süren Ece Ronay, ilk önce eşinden boşanacağını, ardından ise kararını değiştirdiğini işte bu ifadelerde açıkladı.

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Mehmet Ali Erbil'in tacizini ifşa etmişti... Ece Ronay'dan olay açıklama! Önce 'Mehmet kişisini boşuyorum' dedi sonra vazgeçtiğini duyurdu.Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, geçtiğimiz yıl Ocak ayında 2,5 aylık hamileyken nişanlısı Mehmet Bilir'le nikah masasına oturmuştu.

Temmuz ayında bebekleri Miran'a kavuşan çiftin mutluluğu kısa sürdü. Ece Ronay henüz 1 yıl önce evlendiği eşinden boşanacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Ronay, ''Mehmet kişisini boşuyorum.Bundan sonraki hayatında da başarılar diliyorum. Bazı şeylerden çok sıkıldım. Bu süreçte aktif olmayabilirim kusura bakmayın. Bir süre kafa dinlemek istiyorum. Diyarbakır'a gideceğim'' ifadelerini kullandı.

Ece Ronay, daha sonra ise eşinin yaptığı hatayı anladığını ve o yüzden boşanmaktan vazgeçtiğini söyledi.

"Mehmet'le dün kavga ettik. Nedeni de işime, hayatıma gereksiz yere karışılmasından hoşlanmıyorum. Mehmet de aşırı sahiplenici bir insan olduğu için her şeyde her konuda mutlaka bir fikri var. Ama bu artık müdahale boyutuna gelmişti. Evet mutlu bir evliliğim var, evet seviyorum, evet çocuğum var ama özgürlüğümün kısıtlanmasına asla ama asla gelemeyen birisiyim. Gereksiz müdahalelerinden rahatsız olduğum için boşanma kararı aldım. Son hatasını anladı o kişinin ben olmadığımı anladı özür diledi geldi beni aldı konu kapandı. Bu kesinlikle şımarıklık değil, bir anlık öfkeyle sinir krizi geçirdim ve boşanma kararı aldım ama 2 saat sonra geldi beni aldı ve özür diledi. Yani şu an bir sorun yok, boşanmıyoruz." dedi.

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