Netflix, Recep İvedik 6'yı yayınladı mı? Recep İvedik 6 Netflix'te... 10.04.2020 01:45

Netflix, Recep İvedik 6'yı yayınladı mı? Recep İvedik 6 Netflix platformunda ekranlara geliyor! İzlenme rekorları kıran Recep İvedik karakteri yeni maceralarıyla Recep İvedik 6 ile Netflix platformunda sevenleriyle buluşuyor. Peki, Netflix, Recep İvedik 6'yı yayınladı mı? Recep İvedik 6 Netflix’e ne zaman gelecek? Netflix, Recep İvedik 6 serisinin yayın tarihi hakkında açıklama yaptı mı? Detaylar haberimizde…

Recep İvedik 6 Netflix'e ne zaman gelecek? 2019 yılında vizyona giren sevilen komedi filmi Recep İvedik 6, çevrimiçi yayın platformu Netflix'te yayınlanacak. Netflix kullanıcıları Recep İvedik 6 Netflix'e ne zaman gelecek sorularına yanıt aramaya başladı. Serinin son filminde, Konya'ya giderken kendisini Kenya'da bulan Recep İvedik'in maceralarını konu ediliyor. Bulunduğu vahşi dünyada ayakta kalmaya çalışan Recep'in başına bu süreçte birbirinden ilginç olaylar gelir.

RECEP İVEDİK 6 NETFLIX'E NE ZAMAN GELECEK?

Recep İvedik'in 6. filmi 10 Nisan tarihinden itibaren Netflix platformundan izlenebilecek.

RECEP İVEDİK 6 KONUSU!

Recep İvedik 6, Konya'ya giderken kendisini Kenya'da bulan Recep İvedik'in maceralarını konu ediyor. Recep İvedik'in hayatı kendisine gelen bir davet ile bambaşka bir hal alır. Davet ile Recep İvedik, kuru fasulye festivaline çağırılmaktadır.

Daveti memnuniyetle karşılayan Recep, arkadaşı Nurullah'ı da yanına alarak Konya'ya doğru yola koyulur. Daha yolculuğa başlar başlamaz türlü talihsizlikler yaşayan ikili, yolculuğun sonunda kendilerini Konya yerine Kenya'da bulur. Seyahat acentesinin hatası sonucu Kenya'ya gelen Recep ve Nurullah, Türkiye'ye geri dönmenin yolunu arar.

Bilmedikleri bir coğrafyada bulunan Recep ile Nurullah, kendilerini birden iki düşman yerli kabilenin arasında bulur. Kendisine has yöntemlerle içinde bulunduğu vahşi dünyada ayakta kalmaya çalışan Recep'in başına bu süreçte birbirinden ilginç olaylar gelir.

RECEP İVEDİK 6 OYUNCULARI

Şahan Gökbakar

Rolü : Recep Ivedik

Nurullah Çelebi

Rolü : Nurullah

Somer Karvan

Rolü : Tur Rehberi

Furkan Bayraktar

Rolü : Fazil