Yeşilçam'ın yıldız ismi sanatçı Hülya Koçyiğit A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına telefonla bağlanarak vatandaşlara 'Evde Kal' çağrısında bulundu. Koçyiğit, devletin aldığı tedbirlere dikkat çekerek, "Devletimize, bakanımıza ve Koronavirüs Bilim Kurulu'na teşekkür ediyorum." dedi.
Ünlü sanatçı Hülya Koçyiğit'ten 'Evde Kal' çağrısı09.04.2020 23:06
- Ünlü sanatçı Hülya Koçyiğit'ten 'Evde Kal' çağrısı
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