Neslihan Atagül'ün annesinden olay itiraflar!

Neslihan Atagül'ün annesi konuştu: "Kadir'i biriyle bassam..." Kadir Doğulu'nun tarikatı ifşalanmış açık ilişki ve çok eşlilik iddiaları olay olmuştu... 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu, aşklarıyla Seda Sayan ve Ebru Gündeş'i bile imrendirmişti... Sık sık açıklamaları, tanışma hikayeleri ve verdikleri pozlarla sosyal medya gündeminde yer alan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun evliliğinde neler oluyor? İhanet iddiaları ve ortaya çıkan o görüntülerin ardından 'Derviş' Kadir Doğulu'nun tarikatı açığa çıktı. Yaşananların ardından Neslihan Atagül'ün annesi konuştu.