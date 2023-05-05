Haberler Magazin Videoları Kadir Doğulu’nun tarikatı deşifre olmaya devam ediyor! Murat Dalkılıç'ın tarikattaki lakabı duyanları şoke etti..

Kadir Doğulu’nun tarikatı deşifre olmaya devam ediyor! Murat Dalkılıç'ın tarikattaki lakabı duyanları şoke etti..

Kadir Doğulu’nun tarikatı deşifre olmaya devam ediyor! Murat Dalkılıç'ın tarikattaki lakabı duyanları şoke etti..
05.05.2023 11:44 - Son Güncelleme: 05.05.2023 11:46

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Murat Dalkılıç'ın tarikat içindeki ismi ifşalandı! Hande Erçel'le ayrılma nedeni olmuştu tarikat lideri Ali Osmay Güre, Kadir Doğulu'ya 'Derviş' lakabını takmasıyla gündeme gelmişti. Bir magazin programında Kadir Doğulu'nun üye olduğu tarikatın lideri olduğu iddia edilen Ali Osmay Güre'nin Murat Dalkılıç'a taktığı lakap da ortaya çıktı. İkinci Adnan Oktar vakası olarak gündemde yer alan ve açık ilişki, çok eşlilik gibi skandalların yer aldığı tarikatta neler olup bittiği açığa çıktı. İddiaya göre Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ayrılık nedeni de bu tarikatmış...

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