RAMAZAN İMSAKİYE
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Neslihan Atagül'den dudak dudağa poz: Yayılacaksa ‘aşk’ yayılsın!

Neslihan Atagül'den dudak dudağa poz: Yayılacaksa ‘aşk’ yayılsın!
19.04.2021 15:12
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Neslihan Atagül aşka geldi! Son olarak Sefirin Kızı dizisinde boy gösteren ünlü oyuncu Neslihan Atagül, 'Fatih Harbiye' dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı daha sonra ise nikah masasına oturduğu meslektaşı Kadir Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Bazı ünlü çiftlerin aksine özel hayatını gizlemeden yaşamayı tercih eden Atagül, eşi Kadir Doğulu ile yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Eşine duyduğu aşkı sosyal medya hesabında haykıran ünlü oyuncu, Kadir Doğulu ile dudak dudağa verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Neslihan Atagül'ün 'Yayılacaksa 'aşk' yayılsın' notuyla yaptığı o paylaşım…


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