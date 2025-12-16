Şarkıcı Güllü’nün ölüm soruşturmasında yeni gelişme: Oğlu Tuğberk adliyeye geldi!

PODCAST CANLI YAYIN
Şarkıcı Güllü’nün Yalova’da 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında, oğlu Tuğberk Yağız Gülter şikayetçi sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Gülter, avukatıyla birlikte adliyeye gelirken, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında şikayetçi sıfatıyla ifadeye çağrılan oğlu Tuğberk Yağız Gülter, avukatıyla birlikte Yalova Adliyesi'ne geldi. Gülter, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakırken, avukatı Aycan Sevsay da "Şu an için bir basın açıklaması yapmayacağız. İfade için geldi sadece" dedi.

