Şarkıcı Güllü'nün ölüm soruşturmasında yeni gelişme: Oğlu Tuğberk adliyeye geldi!

Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025 16:57 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2025 17:28

Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında şikayetçi sıfatıyla ifadeye çağrılan oğlu Tuğberk Yağız Gülter, avukatıyla birlikte Yalova Adliyesi'ne geldi. Gülter, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakırken, avukatı Aycan Sevsay da "Şu an için bir basın açıklaması yapmayacağız. İfade için geldi sadece" dedi.