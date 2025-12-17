Kıvanç Tatlıtuğ’dan ekran müjdesi: “Yeni projelerle geliyoruz”

Bir süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gece yapımcı Kerem Çatay ile bir yemekte buluştu. İkilinin buluşması, yeni projelere dair beklentileri artırdı.

"Yakın Zamanda Yeni Projelerle Ekrana Geleceğiz"

Mekan çıkışında basın mensuplarının sorularını ayaküstü yanıtlayan Tatlıtuğ, kendisini özlediklerini söyleyen muhabirlere teşekkür etti. Yapımcı Kerem Çatay ile yaptıkları görüşmeye ilişkin kısa bir açıklama yapan Tatlıtuğ, "Uzun zaman sonra Kerem Bey ile bir araya geldik. İyiyiz, keyfimiz yerinde. Yakın zamanda yeni projelerle ekrana geleceğiz" dedi.