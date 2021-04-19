Sefirin Kızı dizisine veda eden Neslihan Atagül aşka geldi! Eşi Kadir Doğulu ile sarmaş dolaş…
Neslihan Atagül aşka geldi! Son olarak Sefirin Kızı dizisinde boy gösteren ünlü oyuncu Neslihan Atagül, 'Fatih Harbiye' dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı daha sonra ise nikah masasına oturduğu meslektaşı Kadir Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Bazı ünlü çiftlerin aksine özel hayatını gizlemeden yaşamayı tercih eden Atagül, eşi Kadir Doğulu ile yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Eşine duyduğu aşkı sosyal medya hesabında haykıran ünlü oyuncu, Kadir Doğulu ile dudak dudağa verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Neslihan Atagül'ün 'Yayılacaksa 'aşk' yayılsın' notuyla yaptığı o paylaşım…
19.04.2021 14:16
- Son Güncelleme: 19.04.2021 15:18
'Fatih Harbiye' dizisinde birlikte rol alan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, sette tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü çift, 2016 yılında ise ilişkilerini evlilikle taçlandırmışlardı.
Birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiren ünlü çiftten Neslihan Atagül, sosyal medyada yaptığı paylaşımla bir kez daha aşkını haykırdı. Pandemi sürecini romantik paylaşımlarla renklendirmeye devam eden oyuncu, eşi Kadir Doğulu ile verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.
Neslihan Atagül, Kadir Doğulu ile dudak dudağa verdiği pozun altına ise 'Yayılacaksa 'aşk' yayılsın' notunu ekledi. Atagül'ün romantik paylaşımının ardından ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri merak konusu oldu. İşte başta Neslihan Atagül olmak üzere ünlü isimlerin eşleri...
MERVE DİZDAR VE EŞİ GÜRHAN ALTUNDAŞAR