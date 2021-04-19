Sefirin Kızı dizisine veda eden Neslihan Atagül aşka geldi! Eşi Kadir Doğulu ile sarmaş dolaş…

Neslihan Atagül aşka geldi! Son olarak Sefirin Kızı dizisinde boy gösteren ünlü oyuncu Neslihan Atagül, 'Fatih Harbiye' dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı daha sonra ise nikah masasına oturduğu meslektaşı Kadir Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Bazı ünlü çiftlerin aksine özel hayatını gizlemeden yaşamayı tercih eden Atagül, eşi Kadir Doğulu ile yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Eşine duyduğu aşkı sosyal medya hesabında haykıran ünlü oyuncu, Kadir Doğulu ile dudak dudağa verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Neslihan Atagül'ün 'Yayılacaksa 'aşk' yayılsın' notuyla yaptığı o paylaşım…

19.04.2021 14:16 - Son Güncelleme: 19.04.2021 15:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





