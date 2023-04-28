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Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu boşanıyor dendi sonra el ele görüntülendi

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu boşanıyor dendi sonra el ele görüntülendi
28.04.2023 09:17

OTOMATİK OYNAT

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İmam nikahı, ihanet görüntüleri ve derin bir sessizlik... Magazin gündeminin ilk sırasında Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu var. Her şey Kadir Doğulu'nun, Alaçatı'da bir mekanda iki kadınla sarmaş dolaş görüntülerinin ifşalanmasıyla başladı. İhanet görüntülerinin ardından bu kez Kadir Doğulu'nun Sezer Çakır'la imam nikahlı olduğu iddiası geldi. Doğulu çifti açıklamalarıyla konuyu kapatmaya çalışsa da iddiaların ardı arkası kesilmedi. İhanet sarmalında yeni bir perde açıldı. Önceki Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun boşanacağı iddia edildi, üzerinden saatler geçmeden çift Kadıköy'de el ele görüntülendi. Peki yılın ihanet skandalında neler oluyor? İşte tüm detaylar...

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