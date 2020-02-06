Neler Oluyor Hayatta krizinde ikinci perde! Hakan Ural'dan Seda Akgül'e şok yanıt: Birkaç kez örf ve adetlerimize... | Video 06.02.2020 14:30

Neler Oluyor Hayatta programında yaşanan ayrılıktan sonra Seda Akgül'den gelen Hakan Ural açıklaması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bir süredir Kanal D ekranlarında Hakan Ural ile birlikte sunduğu Neler Oluyor Hayatta programından ayrıldığını duyuran Seda Akgül, kararıyla ilgili, "Şu anda ne partnerim, ne de eski patronumla herhangi bir bağım veya dostluğum kalmamıştır. Keyfi sebeplerden ve kişisel hırslardan dolayı ekmek parası ile oynayabilen insanlardan uzak durmak lazımdır." şeklinde yaptığı açıklamayla Ural'ı fena kızdırmış olacak ki, Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural'dan yanıt gecikmedi! Sosyal medyadan ayrılık açıklaması yapan Seda Akgül'e eski yapımcısı ve partneri olan Hakan Ural'dan olay açıklama geldi. İşte Seda Akgül'ün Neler Oluyor Hayatta programından ayrılık nedeniyle ilgili Hakan Ural'ın sosyal medyadan yaptığı o açıklama...

Seda Akgül, geçtiğimiz günlerde bir süredir devam ettiği Neler Oluyor Hayatta adlı programındaki görevinin sona erdiğini söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ayrılık kararıyla ilgili şoke eden ifadeler kullanan Seda Akgül'e Hakan Ural'dan yanıt gecikmedi. Neler Oluyor Hayatta krizinde ikinci perde başladı!

İşte Hakan Ural'dan Neler Oluyor Hayatta programında partneri olan Seda Akgül'ün zehir zemberek sözlerine karşı gelen açıklama...

"KİMSENİN EKMEĞİYLE OYNAMADIM!"

"Hayatımda hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayı bırakın; herhangi bir zarar verme ihtimalinin düşüncesini bile içinde yaşatmayan bir insanım. Kırıldığım, haksızlığa uğradığım durumlarda bile sadece bir pardonu özrü kafi görecek kadar da hoş görülüyüm, kinci değilim. Seda Hanım ile ilgili bir sorunum tasarrufum olsaydı takdir edersiniz ki 3 ay önce daha önce de kendisi ile çalışmış biri olarak sadece istemediğimi belirtmem kafi olurdu..." dedi.

HAKAN URAL'DAN SERT SÖZLER!

Ural, "Kaldı ki kendi ağzından şahsıma 2 ay önce yayınlanmış röportajında defalarca teşekkür ettiği ortadadır. Bu ayrılığın nedenlerinden birinin ben olarak gösterilmesi her şeyden önce Allah indinde günah almaktır, yazıktır ve ayıptır" şeklinde devam etti.

Ural hızını alamayıp açıklamasının devamında ise "İş etik ve ahlaklarına, örf adetlerimize, bir de değil birkaç kere aykırı davranma sonucu kaynaklanan ayrılık bu işe emek veren tüm kişi ve kuruluşların bir arada verdiği tasarruftur" dedi.

Seda Akgül'ün Neler Oluyor Hayatta programından ayrılması gündeme bomba gibi düştü. Yeni haftanın ilk gününde Kanal D'de Hakan Ural'la birlikte sundukları Neler Oluyor Hayatta programından ayrılan Seda Akgül açıklamalarıyla sosyal medyayı salladı.

Oyuncu Hakan Ural'la birlikte sunduğu sabah programını sürpriz bir kararla bırakan Seda Akgül, sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ayrılık kararı merak edilen sunucu, Sibel Can'ın eski eşi Hakan Ural hakkında şoke eden açıklamalarda bulundu.

İşte Seda Akgül'ün sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili yaptığı o açıklama:

"UZAK DURMAK LAZIM"

"Neler Oluyor hayatta programından ayrılma nedenim, programın yapımcılığını üstlenen Bloom Medya'nın patronu Uygar Ataş'ın programı bırakması ve benim sözleşmemin o şirketle olmasıdır. Şu anda ne partnerim, ne de eski patronumla herhangi bir bağım veya dostluğum kalmamıştır. Keyfi sebeplerden ve kişisel hırslardan dolayı ekmek parası ile oynayabilen insanlardan uzak durmak lazımdır.

Kötülüğümü isteyenlere en güzel cevap; TRT sınavı ile başlayan, 22 yıllık meslek hayatımda eğitimim, başarılarım, insan ilişkilerim, ekrana saygım ve tecrübemdir. Her şeyden önce beni kalplerinde ve evlerinde misafir eden izleyicilerim gelir. Bundan sonra eğitim, konuşma tarzı , tavır ve saygı kavramlarını bilen… Kendi tecrübe, bilgi ve insanlık anlayışıma yakın meslektaşlarımla ve işverenlerle çalışmak dileğiyle. Hepinizi seviyorum…"

"HAKKIM HELAL DEĞİL"

Çektiği videolarla yaşanan ayrılığa açıklık getiren Seda Akgül, "Ekmekle oynayanın ekmeği olmaz" şeklinde ifadeler kullandı. İşte o sert sözler:

"Ekmekle oynayanın, ekmeği olmaz… Bugüne kadar hep ayıpsız ayrılıklar yaşadım. Artık ayıpları olanlar düşünsün… Kanal D'yi tenzih ederim… Daha özgür, mutlu, saygılı ve sevgili projelerde buluşmak dileğiyle… Dostunuzu dost ilan edin, arkanızdan kuyu kazanların dostunuz gibi görünmesine müsaade etmeyin. En büyük zararı onlar verir. Basit bir veda ile ayrılabileceğim, çok saygı duyduğum ve yıllarımı verdiğim kanaldan henüz orada 3 aydır iş yapmakta olan insanların başarısızlığını yine ben ödemek zorunda kaldım ilk kez hakkım helal değil"