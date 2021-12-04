'Narsisizme hoş geldiniz' Serel Yereli'den derin göğüs dekolteli paylaşım! Ortalığı kavurdu

Serel Yereli 'Narsisizme hoş geldiniz' dedi derin göğüs dekoltesiyle paylaştı! Serel Yereli yine bildiğiniz gibi... Bodrum Masalı adlı diziyle şöhrete kavuşan Serel Yereli daha sonra Türkiye'yi terk etmiş ve İngiltere'ye yerleşmişti. Londra'da müzik çalışmalarına ağırlık veren Serel Yereli bir yandan da sosyal medya paylaşımlarına her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Cesur pozlarıyla bilinen Serel Yereli bu kez tercihini derin göğüs dekoltesinden yana kullandı. İşte Serel Yereli'nin o pozları.

Birkaç yıldır Londra'da müzik eğitimine devam eden oyuncu pandemi dolayısıyla 2 senedir Türkiye'ye giriş yapamamıştı.

Uzun süre sonra ailesini görmek için İzmir'e dönen Yereli ailesiyle zaman geçirip İngiltere'ye döndü.

İngiltere dönüşü iddialı pozlarına devam eden genç isim yeni paylaşımlarıyla gündemde. Son olarak ayna pozuyla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR

Ankara Antlaşması'yla İngiltere'ye giden Yereli ailesini görmek için Türkiye'ye gelmişti. Yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelen genç oyuncu yine paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

Önce klasik haline gelmiş bir Bill Withers şarkısı olan 'Ain't No Sunshine' notuyla paylaştı Serel Yereli derin göğüs dekolteli pozlarını.

Hızını alamayan Serel Yereli ayna pozlarına devam etti.

Sonra da ayna karşısında poz veren Yereli, paylaşımına 'Narsisizme hoş geldiniz' notunu düştü.

Serel Yereli daha çok yaptığı bu gibi paylaşımlar tepkilerin odağı haline gelmişti.