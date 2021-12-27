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Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'tan şaşırtan evlilik sinyali!

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'tan şaşırtan evlilik sinyali!
27.12.2021 11:57

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Melis Sütşurup ve Mustafa Sandal ilişkisinde yeni boyut kazandı. Sosyetik güzel, ilişkisi hakkında ilk kez açık konuştu: Evet, ufak ufak hazırlığa başladık.

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Uzun süredir Melis Sütşurup ile aşk yaşayan Mustafa Sandal, kameraların karşısına ilk kez birlikte geçti.




Hazırlık sürecinde olduklarını doğrulayan Sütşurup, "Evet bir takım hazırlıklar yapıyoruz, ancak tarih konusunda henüz net bir şey yok. Ufak ufak hazırlığımızı yapıyoruz" dedi.




Parmağındaki tek taş yüzük ile dikkat çeken Melis hanım, "Bu evlilik için takılan yüzük değil, hep vardı" derken, Sandal, "Onu henüz göremezsiniz" yorumunu yaptı.




Mesleği ile ilgili de konuşan Sandal, "Mesleki istikrar benim hep önceliğim oldu. Disiplinli olmaya özen gösterdim. Bizim meslek ego denilen zehire çok açık bir meslektir, seni etkilenmesine müsaade ederseniz yolunuzu şaşırabilirsiniz" dedi.

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