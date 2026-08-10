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Manisa'da yolcu otobüsünün çarptığı kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa'da yolcu otobüsünün çarptığı kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

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Manisa'nın Salihli ilçesinde yolcu otobüsünün iş makinesi taşıyan kamyona arkadan çarptığı kazada kamyon şoförü Mehmet Işık yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan D300 kara yolunda, yolcu otobüsünün iş makinesi taşıyan bir kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.

Kaza, Ankara-İzmir D300 kara yolunun Mersinli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Kula'dan Salihli yönüne gitmekte olan Ferit E. (46) yönetimindeki Metro Turizm'e ait 38 EP 412 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen Mehmet Işık (46) idaresindeki iş makinesi yüklü 54 VD 057 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyon, yoldan çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada hurdaya dönen kamyonun sürücüsü Mehmet Işık olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada otobüs sürücüsü Ferit E., kamyonda yolcu olarak bulunan Özbekistan uyruklu Kamronbek Atajanov ve otobüsteki 5 yolcu yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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