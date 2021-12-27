Haberler Magazin Videoları Arda Turan’ın sosyetik eşi Aslıhan Turan’dan tepki çeken görüntü! "Yurt dışından getirttim..."

Arda Turan’ın sosyetik eşi Aslıhan Turan’dan tepki çeken görüntü! "Yurt dışından getirttim..."

Arda Turan’ın sosyetik eşi Aslıhan Turan’dan tepki çeken görüntü! "Yurt dışından getirttim..."
27.12.2021 11:42

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 01:35
Pitbull saldırısına uğrayan...
Ana Sayfa 00:31
Yine ayrıldılar! Gökhan Göz,...
Ana Sayfa 00:43
Saldırı hazırlığındaki...
Ana Sayfa 01:50
3. doz koronavirüs aşısı...
Ana Sayfa 01:34
"İstanbul-Erivan uçuşları kısa...
Ana Sayfa 02:21
Türkiye bu market denetimini...
Ana Sayfa 00:40
ATV CANLI | Müge Anlı İZLE
Ana Sayfa 01:29
Dezenfektan şakası ile...
Ana Sayfa 01:39
Megakent İstanbul'da haftanın...
Ana Sayfa 00:54
Camdaki Kız 26. bölüm 2....
Ana Sayfa 01:51
Başkan Erdoğan’dan Ayasofya...
Ana Sayfa 00:25
Seray Sever ikiz bebeklere...

Arda Turan’ın sosyetik eşi Aslıhan Turan’ın evine ziyarete giden fenomen Ala Tokel, banyodaki siyah tuvalet kağıdını sosyal medya hesabından paylaştı. Takipçileri, “Görgüsüzlük” yorumu yaptı...

Magazin Videoları

Sosyal medya fenomeni Ala Tokel, siyah tutkusuyla tanınan Aslıhan Doğan Turan'ın evine ziyarete gitti.




Tokel, evinde siyah rengin hakim olduğu Turan'ın misafir tuvaletinde siyah tuvalet kağıdı olduğunu görünce şaşkına dönüp Instagram hesabından paylaşarak "Çok sormuştunuz; evet, Aslıhan'ın tuvalet kağıdı da siyah" dedi.




BİR ANDA GÜNDEM OLDU
Tokel'in paylaşımının ardından Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, sosyal medyada gündem oldu.




Türkiye'de satılmayan tuvalet kağıdının 6'lı paketinin 400 TL olduğu öğrenildi.




'YURT DIŞINDAN GETİRTTİM'
Yorumların ardındian siyah tuvalet kağıdıyla ilgili TV programına telefonla bağlanarak açıklama yapan Turan, "Bir arkadaşımda görmüştüm çok beğenmiştim. Türkiye'de yok, yurt dışından getirttim. Çok özel bir şey değil ama zor bulunuyor. Sadece misafir tuvaletinde var" şeklinde konuştu.

SON DAKİKA