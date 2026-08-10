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Parkta dilenen yaşlı kadının üzerinden deste deste para çıktı: Parasına el konulunca zabıtadan yol parası istedi

Parkta dilenen yaşlı kadının üzerinden deste deste para çıktı: Parasına el konulunca zabıtadan yol parası istedi

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Kırıkkale'de zabıta ekiplerinin parkta düzenlediği denetimde dilencilik yaptığı belirlenen 77 yaşındaki kadının üzerinden 25 bin 190 lira nakit para çıktı. Parasına el konulup cezai işlem uygulanan kadın, serbest bırakıldığı esnada zabıtadan yol parası istedi.

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde gerçekleştirdiği denetimler kapsamında, Hüseyin Kahya Parkı'nda dilencilik yaptığı tespit edilen 77 yaşındaki A.E. isimli kadın yakalanarak Zabıta Müdürlüğü binasına götürüldü.

ÜZERİNDEN DESTE DESTE PARA ÇIKTI

Zabıta Müdürlüğünde yasal prosedür gereği kadının üzerinde yapılan üst aramasında çıkanlar ekipleri bile şaşırttı. Yaşlı kadının üzerindeki giysilerden deste deste nakit para çıktı. Ekipler tarafından tek tek sayılarak tutanak altına alınan paranın toplam miktarının 25 bin 190 lira olduğu belirlendi. Tutanakla paraya el konulurken, A.E.'ye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesi gereğince dilencilik yapmaktan 1.764 lira idari para cezası kesildi.

SERBEST KALINCA "YOL PARASI" İSTEDİ

Gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılan yaşlı kadın, bu kez de kendisini serbest bırakan zabıta memurlarına dönerek "Araba parası verin o zaman" diyerek pişkin bir şekilde yardım talebinde bulundu.

Olayın ardından açıklamalarda bulunan Zabıta Müdürü İbrahim Gencer, vatandaşların manevi duygularını istismar eden bu tür kişilere itibar edilmemesi ve para verilmemesi konusunda hassasiyet çağrısında bulundu. Zabıta Komiseri Orhan Çetinkaya ise el konulan paraların eksiksiz şekilde tutanak altına alınarak kamuya aktarıldığını belirtti.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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