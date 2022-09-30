Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal paylaştı sosyal medya yıkıldı. 2018'de Emina Jahovic'ten boşanan şarkıcı Mustafa Sandal, haziran ayında ikinci kez nikah masasına oturmuştu. Sandal, Melis Sütşurup ile İtalya'nın başkenti Roma'da evlenmişti. Şimdilerde mutlu bir evlilik sürdüren çift sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Melis Sütşurup, son olarak eşi Mustafa Sandal'ın kediyle videosunu "Sütanne olacağın da varmış bu hayatta" notuyla paylaştı. Mustafa Sandal ise, "Kim demiş erkek adam emzirmez diye" sözleriyle gülümsetti.